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Душераздирающее фото из Мариуполя получило высшую награду World Press Photo-2023

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Снимок украинского фотографа Евгения Малолетки, сделанный после того, как российские оккупанты нанесли авиаудар по роддому в Мариуполе в марте 2022 года, получил главную награду World Press Photo 2023.

На фотографии, которую отметило жюри World Press Photo, изображена, раненая беременная женщина Ирина Калинина, которую на носилках выносят из родильного помещения. Ее ребенок, которого она назвала Мироном, родился мертвым, а через полчаса умерла и мать малыша.

«Мы приехали в Мариуполь буквально за час до вторжения. 20 дней мы жили с фельдшерами в подвале больницы, а в убежищах — с обычными гражданами, пытаясь показать, в каком страхе живут украинцы», — сказал фотограф.

В свою очередь председатель глобального жюри, фоторедактор The New York Times и соучредитель Diversify Photo Брент Льюис сказал, что данная фотография показывает историю и зверства, которые совершает армия РФ.

«Захватывающий снимок с осады Мариуполя был единогласно выбран победителем конкурса World Press Photo года. Поскольку голосование проходило в первую годовщину начала войны в Украине, жюри отметило силу снимка и стоящую за ним историю, а также зверства, которые на нем изображены. Смерть беременной женщины и ее ребенка подытожила многое из войны, а также возможные намерения России. Как сказал один из членов жюри: «Они как будто пытаются убить будущее Украины».

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