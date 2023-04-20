Заинтересована ли Армения в войне между Азербайджаном и Ираном?

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Слухи о наличии заговора Еревана и Тегерана против Баку и причастности к нему некоторых стран, множатся. Если они не ложны, и обстановка между Азербайджаном и Ираном дозреет до военной, ситуация в Армении только ухудшится, и помощи ей ждать будет неоткуда: в сухом остатке армяне, в итоге, получат вторую капитуляцию.

Интересная складывается ситуация – впрочем, широко практикующаяся едва ли не во всей мировой политической среде: лидер той или иной страны рассуждает, на первый взгляд, вполне здраво, а потом вдруг наводит туман на собственные же слова, и понимай его – как хочешь. Ну и говоря одно – делает другое. В данном случае имеется в виду премьер-министр Армении Никол Пашинян и его выступление в парламенте РА во вторник. О нем мы коротко расскажем с уточнением: спич Пашиняна имел место на крайне неприятном фоне обострения азербайджано-иранских отношений, в которых, к тому же, фигурируют Армения, Израиль, некоторые другие страны, а также разговоров о том, что между Ереваном и Тегераном место имеет заговор против Баку.

Многие эксперты оценивают сложившуюся ситуацию как предшествующую военным действиям между Азербайджаном и Ираном, и если это хоть частично соответствует реальности, Еревану надо бы дистанцироваться от «телодвижений», дестабилизирующих обстановку на Южном Кавказе и в прилегающем к нему Ближнем Востоке. То есть, громко говоря – война или назовем это вооруженным конфликтом (в теории) между АР и ИРИ – Армению устроить не должна. Более того, столь опасная, пусть даже теоретическая перспектива, должна подстегнуть Ереван к срочному и окончательному урегулированию отношений с Баку и Анкарой и трезвому, прагматичному взаимодействию с Россией без виляния из стороны в сторону, а не к поиску новых «защитников», например, в лице Индии, к которой армяне обратились за помощью.

Вспомним, как недавно посол Армении в Индии Юрий Бабаханян посетовал на то, что хоть США и Европа остаются важными игроками в регионе, но их влияние постепенно ослабевает, и Ереван чувствует себя покинутым Россией и Западом. Надо полагать, что сейчас он рассчитывает на Индию, с которой у него подписано соглашение о закупке вооружений, включая реактивные системы залпового огня «Пинака». И в ближайшее время при посольстве Армении в Индии будет назначен военный атташе. Но поставки вооружения (за некоторым исключением) еще не говорят о реальной военно-политической поддержке той или иной страны: торговлю оружием в бизнес-целях еще никто не отменял.

Находясь фактически в транспортной изоляции, вне региональных проектов (заметим, по собственной вине) Армения, как информирует The Economic Times, предложила Индии создать торговый коридор в обход Азербайджана в Россию и Европу через Черное море. В Ереване это представляют так: маршрут проходит параллельно международному транспортному коридору Север — Юг и соединяет Мумбаи с Европой через Иран и Армению. Несколько странная схема, но запомним ее, когда дойдем до вопроса заинтересованности Еревана в азербайджано-иранском вооруженном столкновении.

А сейчас о прямой речи Пашиняна перед парламентом. Говоря о важности коммуникаций для установления мира в регионе, он подчеркнул, что открыты они должны быть на основе суверенности и сохранения юрисдикции сторон, то есть Армении и Азербайджана. Но тут возникает вопрос: каким он видит суверенитет Армении, а вместе с ней и Ирана, а также «сохранение юрисдикции» в условиях сопротивления открытию Зангезурского коридора.

Пашинян призывает навсегда отказаться от территориальных претензий к другим странам, признавая, что «Мир возможен, если мы в своих международных отношениях не только на сегодня, но и на будущее зафиксируем, что признаем за Арменией 29.8 тыс. кв километров, а, точнее территорию Армянской ССР, в рамках которой мы получили независимость, и мы не имеем и никогда не будем иметь территориальных претензий к другим странам». Признал он и то, что если эта мысль не будет зафиксирована в психологии населения, то никто не позволит Армении развиваться. Тут возникает второй вопрос: а утверждается ли эта мысль в «психологии населения», в то время как ему постоянно вдалбливалось, что «Карабах – это Армения»?

И далее: «… мир означает нормализацию отношений со всеми четырьмя соседями», при этом с Грузией и Ираном «есть необходимость лишь углубления отношений». И — «сенсационное»: Армения готова признать территориальную целостность Азербайджана в рамках Азербайджанской ССР. «Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном реалистично, если обе страны четко, без двусмысленности и уловок признают территориальную целостность друг друга и обязуются сегодня и навсегда не предъявлять друг другу территориальных претензий», — сказал Пашинян.

Это, конечно, замечательно, но как понимать его оговорку, что «если будут достигнуты компромиссы, то насколько они будут приемлемы для граждан Армении, и насколько те позволят болезненную реализацию этих компромиссов». То есть Пашинян призывает, подтверждает, увещевает «во благо мира», однако получается, что с оглядками и разными «но» — в стиле «гласа народа», который может изменить волю властей. Кроме того, армянский премьер непременно желает создания «международных механизмов гарантий реализации мирного соглашения», в противном случае, убежден он, «после подписания соответствующего документа может начаться война или произойдет новая эскалация».

Это, видимо, следует понимать так: Ереван продолжает идти по пути затягивания подписания мирного договора, поскольку для его выполнения прежде надо создать «международные механизмы гарантий». И тут возникает еще один вопрос: кого он видит гарантом – Париж, ЕС в целом, США или еще кого-то? Уж не Россию ли, или, скажем, Индию.

А тем временем обстановка в регионе накаляется: поведенческая модель Ирана вызывает серьезные опасения, в том числе и в большой степени исходя из фактора Израиля. Ирану не нравится интенсификация отношений Баку и Тель-Авива, хотя, казалось бы, какое ему дело до открытия посольства АР в еврейском государстве? В Ереване, которому тоже, по идее, не должно быть никакого дела до взаимоотношений суверенных государств и их дипломатической активности, задаются вопросом: какие теперь отношения должны быть у него с Тель-Авивом? Многие считают, что азербайджано-израильское «братство» угрожает Армении и Ирану, а в Баку полагают, что угрозу несет ирано-армянское «братство». Здесь напомнили, что Тегеран в течение 30 лет игнорировал факт армянской оккупации территорий Азербайджана, и власти Ирана даже не реагировали на уничтожение и осквернение подавляющего большинства мечетей на оккупированных территориях.

Но сегодня дело уже не в этом – Баку восстанавливает возвращенные, за малым исключением, районы. И это крайне не по душе Ирану: здесь уже перешли к прямым угрозам, которые широко освещает армянская пресса. В частности, Panorama.am со ссылкой на ParsToday приводит слова эксперта по международным вопросам Мехди Хорсанд, в соответствии с которыми «если Баку попытается предпринять какие-то шаги в Сюникской области Армении, это однозначно навредит Ирану, и Тегеран молчать не будет». Интересно, а как он будет на это реагировать, и почему так печется о Сюнике.

Пояснение «простое»: «Развитие процессов в регионе Южного Кавказа должно обсуждаться в более широком формате, чем только между Арменией и Азербайджаном. Потому что в эту историю вовлечены региональные акторы – Турция, Россия, Иран – и внерегиональные акторы – Европейский союз во главе с Францией, сионистский режим и, в меньшей степени, США. Каждый из них играет свою роль». Но, вероятно, главное – в другом, озвученном экспертом: «Турция хочет установить сухопутную связь с Азербайджаном через Нахиджеван и юг Армении, чтобы перехватить геополитическое преимущество у Ирана. … Израиль, как актор, способный реализовать идеи дестабилизации находящихся по соседству с Ираном территорий, рассматривает напряженность между Азербайджаном и Арменией как прекрасную возможность оказать давление на Иран, чтобы суметь ответить на давление возглавляемой Ираном оси сопротивления».

Эксперты, конечно, могут говорить что угодно – это их профессия, но официальный Тегеран должен соблюдать дипломатические рамки: он требует (!) «объяснений» от Баку по поводу его совместных планов с Израилем, считая стратегическое партнерство сторон (приводим слова официального представителя МИД ИРИ Насера Канани Чафи) «заговором, который Израиль готовит против Ирана на территории Азербайджана» с целью создания «единого антииранского фронта». Заявление МИД АР, по которому Азербайджан никогда не позволит использовать свою территорию против третьих стран, действия не возымело, равно как и заверение, что угрозы со стороны Ирана никогда не смогут запугать Азербайджан, и любая агрессия против него будет пресекаться.

Между тем в Армении не успокаиваются, хотя ей целесообразнее сейчас помалкивать и налаживать устойчивый мир с Азербайджаном. Бывший депутат парламента РА Арман Абовян заявил, что в планах Израиля – война с Ираном руками Азербайджана, причем, на территории Армении. По его словам, геополитическая ситуация в регионе изменилась таким образом, что интересы Азербайджана и Израиля совпадают почти на 100%, но цели у них – разные. Заявив, что Израиль считает нейтрализацию Ирана экзистенциальной проблемой, он выразил уверенность в том, «Израиль без колебаний будет использовать Азербайджан для того, чтобы привести его к прямому конфликту с Ираном. Иными словами, один из проектов Израиля – война против Ирана на территории Армении руками Азербайджана».

А ирановед Вардан Осканян на своей странице в Facebook поделился такими соображениями: «В отношениях между Ираном и варварским режимом в Баку царит поистине беспрецедентная, на данный момент, атмосфера напряженности, которую можно охарактеризовать как войну де-факто по ряду направлений, за исключением разве что только военных действий. В этом контексте очевидно, что дружественный Иран рассчитывает на самое тесное сотрудничество с Арменией или, другими словами, создание единого фронта против общего врага посредством многокомпонентного союза без разбора по всем направлениям, что является для нас серьезной возможностью получить важные и действенные рычаги для сдерживания, а на более поздних этапах — и для пресечения всех наглостей в адрес перешедшего через границы варварского режима Баку. Не использовать эту возможность было бы непростительной расточительностью, поэтому цивилизационный союз Армении и Ирана против варваров должен быть заключен всеми возможными и невозможными средствами».

С такими откровенными настроениями «общественности» и латентными – власти, о заключении мирного договора в ближайшее время говорить вряд ли приходится. И, конечно, не без помощи Ирана, использующего Армению для расширения своего влияния в регионе. А это довольно опасно – в первую очередь, для самой Армении, поскольку если не войну, то возможность вооруженного столкновение между Азербайджаном и Ираном, все же, исключить нельзя. И тут возникает очередной вопрос: что предпочтет Ереван – краткосрочную роль важного геополитического игрока (долгосрочной она не может быть по определению), или новый виток вооруженного конфликта с Азербайджаном, который, вне сомнения, завершится для нее практически полной транспортной блокадой, новым поражением и второй капитуляцией. Помощи Еревану, как уже понятно, ждать неоткуда: те же Франция, ЕС, США, Россия, да и другие центры силы, если они вообще «заметят» происходящее в регионе, очень легко и привычно проведут Армению на мякине – разумеется, в собственных геополитических интересах.

Отсюда вывод: азербайджано-иранское вооруженное столкновение, на каком бы участке границы оно ни произошло, а также собственно ирано-израильское, в интересы Еревана, при здравом раскладе, не входит. Но есть ли основания считать, что Ереван будет руководствоваться исключительно здравым смыслом?

Выше было сказано о том, какой теперь позиции, в контексте ирано-азербайджано-израильских противоречий, следует придерживаться Еревану. И тут, надо сказать, «пророк в своем отечестве» нашелся. В беседе с NEWS.am. экс-посол Армении в Израиле Армен Смбатян заявил, что Ереван «… в любом случае должен выстраивать нормальные отношения со странами. Мы должны выстраивать с Израилем эти отношения во благо нас, в наших интересах. Это возможно сделать, должны налаживаться контакты. Мы не должны сидеть сложа руки и смотреть на то, что Израиль налаживает контакты и выстраивает хорошие отношения с Азербайджаном … фактор нефти и так далее. Так не должно быть. Есть человеческие отношения, есть государства, есть общества, учитывая, что у нас исторически много общего».

«Я был послом в Израиле, — сообщил он, — и могу сказать, что можно наладить контакты с людьми, учитывая наши желания, развивать отношения, естественно, не создавая противоречий друг для друга. Понятно, что Ирану это может не очень понравиться, но в Исламской Республике должны понять, что в Израиле живут армяне, которые нуждаются в нас. Мы в первую очередь хотим … сохранить армянство. Мы должны об этом думать. Там находятся армяне, которые не имеют какого-либо статуса, … много армян, … нуждающихся в Армении». По его оценке, развитие отношений с Израилем принесет всем странам только пользу.

Ирина Джорбенадзе