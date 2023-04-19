Азербайджан и Израиль подписали соглашение в сфере охраны окружающей среды

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Между правительством Азербайджана и правительством Израиля подписано соглашение в сфере охраны окружающей среды.

Об этом министр экономики, сопредседатель совместной комиссии Микаил Джаббаров написал в Twitter.

Соглашение подписали министр иностранных дел Израиля, сопредседатель совместной комиссии Эли Коэн и министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев.

Микаил Джаббаров отметил, что соглашение служит укреплению сотрудничества наших стран в этом направлении и повышению возможностей эффективного использования ресурсов.