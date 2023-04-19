Армяне знают лучше Лемкина, что лежало в основе разработки международной конвенции

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Ежегодно 24 апреля армяне поднимают хай, пытаясь доказать и навязать всему миру определение «геноцид армян», который, по их убеждению, имел место в 1915 году в Османской империи. Иными словами, они пытаются оформить исторические события, происходившие в те годы в Османской империи, как целенаправленную резню армян. Тогда как именно сепаратистская деятельность армян, поддерживаемая царской Россией с целью ослабить и разделить Османскую империю, способствовала радикализации и вооружению националистических армянских группировок в районах, где преимущественно проживали мусульмане. В результате внушительное число вооружённых армянских группировок влилось в ряды российской армии, чтобы создать однородный в этническом плане армянский регион. В ответ на всё это османское правительство в 1915 году дало указание о переселении армян, проживавших в районах боевых действий и вблизи них, в южные провинции империи, удаляя их таким образом от источников снабжения и предотвращая контакты с приближавшейся российской армией. Принудительному переселению подверглись также некоторые армяне, проживавшие далеко от линии фронта и сотрудничавшие с врагом или подозревавшиеся в этом.

Процесс распада Османской империи начался до Первой мировой войны. Европейский колониализм, националистические течения, российская экспансия и вмешательство Запада привели к отделению западных вилайетов Османской империи и ослаблению обессиленной к тому времени ее государственной структуры. По некоторым данным, с 1864 по 1922 год погибло примерно 4,5 миллиона мусульманских подданных Османской империи, однако точное число не известно. Примерно 5 миллионов жителей империи были выселены из своих родных мест на Балканах и Кавказе и вынуждены были обосноваться в Анатолии и Стамбуле.

И только армянам пришло в голову придать этой всеобщей трагедии окраску целенаправленного «геноцида», чтобы обвинить Турцию в преступлении, которого она не совершала, и склонить на свою сторону парламентарии ряда стран.

Как известно, армянский тезис о «геноциде» стал распространяться по миру после 1975 года, часто с использованием поддельных документов/фотографий, не вызывающих доверия. Использовались также сомнительные воспоминания очевидцев, причём их всегда представляли как источник в целях формирования базы для признания «геноцида». И надо признать, что на этом поприще армяне добились немалых успехов.

При этом большинством западных историков и политиков факт гибели в тот же период миллионов мусульман в Османской империи не учитывался. Более того, в стремлении навязать несуществующий «геноцид» и вменить его в вину Турции армяне не гнушаются ничем, они усердно фальсифицируют исторические факты и часто это выглядит настолько абсурдно, что вызывает скорее смех, чем сочувствие.

Вот один из примеров такого переусердия. Известно, что автором термина «геноцид» и проекта Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, принятой в 1948 году, является польский юрист, этнический еврей Рафаэль Лемкин. Будучи свидетелем многочисленных еврейских погромов во время второй мировой, Лемкин еще в университете начал заниматься вопросом юридической ответственности за уничтожение этнических групп.

В 1933 году Лемкин на международной конференции по унификации международного права в Мадриде предложил разработать международную конвенцию против геноцида, а также выделил его признаки. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что в основу работы Лемкина над разработкой международной конвенции лег именно холокост. Холокост стал основанием для кропотливой работы над привлечением нацистов к ответственности. Позже на­ка­зуе­мость геноцида бы­ла обос­но­ва­на в ус­та­ве Нюрн­берг­ско­го ме­ж­ду­народного во­енного три­бу­на­ла.

Но армяне так не считают. Вот, что написано в универсальной интернет-энциклопедии Wikipedia, которая переписана вдоль и поперек армянами и сочувствующими им, особенно по части исторических «фактов».

«Хотя часто считается, что Лемкин создал понятие «геноцид» специально для случая холокоста, его намерением было создание термина для описания древней военной тактики, возрожденной нацистами. Когда Рафаэль Лемкин в 1944 году создал понятие «геноцид», он сослался на истребление армян в 1915 году, как на основополагающий пример геноцида», — пишут проармянские админы русского раздела «Википедии».

Кстати, в русском разделе Википедии 71 администратор (не считая ботов с правами администратора). Они постоянно делают правки в так называемой энциклопедии, искажают информацию, которую многие принимают за непреложную истину, и при этом никакой ответственности за свою подрывную деятельность не несут. Правда, там оговорка о том, что «администраторы не имеют каких-либо привилегий в управлении проектом и не имеют права использовать свои возможности для навязывания другим участникам своей точки зрения», однако она ничего не меняет. Более того, это и есть именно навязывание своей информации массам, поскольку большая часть пользователей Интернет в поисках нужных данных обращается именно к этому источнику и именно его версию распространяет.

Но вернемся к Лемкину. То есть, по логике армян, Второй мировой войны и шести миллионов погибших евреев Лемкину было недостаточно, чтобы поднять вопрос геноцида, что он решил обратиться к военным действиям 1915 года в Османской империи. То есть все это время армяне ждали появления Лемкина, чтобы тот замолвил за них словечко и придумал название их трагедии. А как же тогда хваленная армянская находчивость? А как же идея первопроходства во всем, которой охвачена армянская нация?

Ясно, что данный подлог в «Википедии сделан вовсе не для того, чтобы рассмешить скептически настроенных, а преследует далеко идущие цели. Таким образом армяне стараются подвести под «геноцид» свою конфронтацию с турками и обвинить последних в целенаправленном истреблении армянского народа. К тому же, Лемкин не возражает против такого подлога, поскольку не в состоянии это сделать. Он умер в 1959 году в Нью-Йорке.

Следующий момент, на который хотелось бы обратить внимание – это обратная сила закона.

Тер­мин «геноцид» не­при­ме­ним для юри­дической оцен­ки дея­ний, имев­ших ме­сто до всту­п­ле­ния кон­вен­ции в си­лу, по­сколь­ку её нор­мы об­рат­ной си­лы не име­ют. Но это не помешало парламентам отдельных стран, в том числе Палате представителей Конгресса и Сенату США признать «геноцид армян» и тем самым нарушить Конвенцию ООН.

Ясное дело, что все это результат стараний армянского лобби в США, которое добивается своих целей, не следуя букве закона, а подкупая влиятельных лиц сочувствующих им государств.

Между тем, как отметил в беседе с Minval.az эксперт в области международного права, профессор Кямиль Салимов, события 1915 года в Османской империи для нас имеют не просто историческое значение, они приобрели и правовое значение, так как в Шушинской декларации, подписанной руководителями Турции и Азербайджана, прямо предусмотрены вопросы противодействия признанию геноцида армян со стороны других государств.

Отметим, что в Шушинской декларации говорится: «Стороны, подчеркивая, что необоснованные притязания Армении против Турции, попытки искажения истории и политизации исторических фактов путем их искажения наносят ущерб миру и стабильности в регионе, решительно поддерживают, в этом контексте усилия Турции, открывшей свои архивы в связи с событиями 1915 года, направленные на открытие архивов в Армении и других странах и проведение историками исследований на эту тему».

«Но эта проблема не должна казаться нам просто символической и декларативной. Дело в том, что до сих пор отсутствуют фундаментальные психологические исследования мотивации националистов-организаторов Ходжалинского геноцида. Фактически бывший президент Армении Серж Саргсян, давая интервью сотруднику аналитического агентства Карнеги Томасу Де Ваалу, сказал, что до «Ходжалы азербайджанцы думали, что армяне не смогут поднять руку на мирное население, но армяне сделали это». Позже выступая в ходе предвыборной кампании, баллотируясь в президенты, Саргсян открыто заявил о том, что Ходжалинский геноцид является в определенной степени местью за события 1915 года в Османской империи. Поэтому нам, прежде всего, необходимо установить мотивацию совершения Ходжалинского геноцида и его взаимосвязь с событиями 1915 года – это раз.

Второе, необходимо создать специальную рабочую группу по выработке мер, направленных на противодействие признанию «геноцида армян». В связи с этим в 2011 году бывший президент Академии наук Азербайджана, академик Махмуд Керимов с участием директора Института философии, профессором Ильхамом Мамедзаде, руководителей структурных подразделений МИД, МВД, упраздненного ныне МНБ, прокуратуры, Министрества юстиции, в том числе с моим участием, выработали пакет организационных мер, направленных на противодействие признанию «геноцида армян», якобы имевших место в Турции в 1915 году. Но эти меры должны быть приняты на уровне правительств двух стран, потому что события имели место на территории Турции, иначе они не будут иметь юридическую силу», — сказал К.Салимов.

По словам профессора, армянские общественные деятели и политики для того, чтобы мотивировать народ на реваншизм, руководствуются «исторической травмой», полученной их предками в ходе событий 1915 года. Иными словами, «историческая травма», полученная армянами в 1915 году, сегодня мешает им прийти к заключению мирного договора.

«Потому что, используя «историческую травму», армянские националисты препятствуют заключению мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Но эту проблему двумя словами ее не решить. Поэтому мы выступали с предложением создать Рабочую группу в обязательном порядке. Необходимо на основе международного права исключить возможность принятия резолюций о признании «геноцида армян». Почему бездействуют турецкие законодатели? Тогда как бывший президент Армении Саргсян уже обращался в ООН с просьбой о создании рабочей группы по выработке рекомендаций, направленных на применение международной конвенции о геноциде к событиям 1915 года. После обращения Саргсяна Реджеп Тайип Эрдоган провел специальное заседание Совета безопасности, где уже была организована Рабочая группа по выработке мер по противодействию признанию «геноцида армян» в 1915 году. Этот проект мы рассматривали в институте уголовного права в Германии, и там же были разработаны рекомендации в этом направлении. Однако после принятия Азербайджаном и Турцией Шушинской декларации правительства наших государств должны создать совместную рабочую группу», — заявил К.Салимов.

На вопрос: «Почему до сих пор в Азербайджане не приняли закон о криминализации отрицания Ходжалинского геноцида?» К.Салимов ответил, что Европейский суд по правам человека отменил закон Франции, предусматривающий наказание за отрицание «геноцида армян» в Османской империи во время Первой мировой войны. Аналогичное Франции решение принял и парламент Швейцарии и ряда других стран, но позже ЕСПЧ отменил все эти нормативные акты. Потому что они противоречат статье 6 Европейской конвенции по правам человека – каждый человек имеет право признавать либо отрицать факт. «Другое дело, когда национальный суд привлекает к ответственности лиц, виновных в совершении военных преступлений, геноцида», — сказал профессор.

Он добавил, что специалистам необходимо сеть и выработать дорожную карту, план мероприятий по продвижению к цели.

Как, в свою очередь, в беседе с Minval.az отметил бывший руководитель следственно-оперативной группы по расследованию военных преступлений, полковник юстиции в отставке Ильхам Мамедов, в начале апреля в университете Билим в Анкаре был организован семинар, приуроченный к событиям 1915 года, на котором он принимал участие.

«Там выступил министр обороны Турции Хулуси Акар, который заявил, что «армянский вопрос» не имеет ничего общего с историческими реалиями и используется в качестве политического орудия против Турции. Глава оборонного ведомства отметил важность всестороннего изучения событий последних лет существования Османского государства. По его словам, архивы третьих стран и наблюдения, связанные с тем периодом также играют важную роль в плане беспристрастного прояснении вопроса. В частности, он отметил, что «армянский вопрос» возник главным образом на фоне провокаций, чинимых в интересах таких держав, как США, Великобритания, Франция и Россия. То есть под влиянием потока дезинформации был составлен негативный портрет Османского государства, а массовые расправы армян над турками просто игнорировались. На том семинаре было принято решение обратиться к тюркоязычным странам. Пришло время законодательного определения ответственности за отрицание Ходжалинского геноцида. Почему это необходимо? Армяне пытаются утверждать, что в Ходжалы не было никакого геноцида. Однако в отличие от несуществовавшего «геноцида армян», именно в Ходжалы ими был совершен самый настоящий геноцид. Если в событиях 1915 года трудно и почти невозможно доказать чью-либо причастность к совершенным преступлениям, то по факту Ходжалинской трагедии собрано достаточно материалов и доказательств вины армянских агрессоров и их причастности к тяжким преступлениям, установлены физические лица. Доказано, что население Ходжалы уничтожено армянами именно на этнической почве», — сказал И.Мамедов.

По его словам, тюркоязычные страны должны дать свою парламентскую оценку событиям в Ходжалы. Должна быть статья в Уголовном кодексе о криминализации отрицания Ходжалинского геноцида.

Что касается Шушинской декларации, то, он отметил, что должна быть координация действий.

«Сегодня армяне создают вокруг себя ореол многострадальности, не только для того, чтобы получить от этого определенные дивиденды на международной арене, но и для того, чтобы под видом жертвы претендовать на территории других государств. Идеология армян направлена именно на изменение территорий, они под видом многострадальности пытаются перекроить границы суверенных стран. Уничтожают культурное наследии азербайджанской нации. Посмотрите, кто у них является героем – нацист Гарегин Нжде. И пока мир не осудит средневековую идеологию превосходства одной нации над другими, армяне будут продолжать совершать военные преступления против других народов», — резюмировал И.Мамедов.

Рамелла Ибрагимхалилова