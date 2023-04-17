Тегеран заявляет об «относительном успехе» в ирано-азербайджанских переговорах

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У Исламской Республики Иран и Азербайджана есть враги, Тегеран подчеркивает важность установления добрососедских и дружеских отношений, взаимного уважения и сосредоточения внимания на общих интересах. Об этом заявил представитель МИД ИРИ Насер Канани.

«Учитывая эти опасения, что некоторым людям выгодно создавать разногласия между двумя странами, Иран попытался преодолеть недавнюю напряженность с помощью дипломатических инициатив и использовал дипломатические подходы для управления отношениями», подчеркнул представитель МИД Ирана.

По его словам, Иран использовал «политико-дипломатический подход в нормализации отношений и, к счастью, мы наблюдаем относительный успех в этом процессе».

«Три раунда телефонных разговоров между министрами иностранных дел стали позитивным событием, которое привело нас к общему подходу к преодолению текущей ситуации и снижению напряженности между двумя странами», — заявил он.