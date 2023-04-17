Дорожная полиция предупредила водителей

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Главное управление Государственной дорожной полиции (ГДП) обратилось к участникам дорожного движения в связи с ожидаемой туманной погодой.

«По информации, предоставленной Министерством экологии и природных ресурсов, 17 апреля из-за туманной погоды на отдельных участках автомобильных дорог страны видимость будет ограничена 200-700 м.

В связи с тем, что туманная погода, которая чаще всего наблюдается ночью и утром, создает серьезные трудности в плане видимости для участников дорожного движения и средств регулирования, водителям следует быть более внимательными в такую погоду, выбирать скорость и дистанцию с учетом погодных условий, убедиться в исправности транспортных средств и наружных осветительных приборов, строго соблюдать правила безопасности при остановке, стоянке и парковке автомобилей, а также при обгоне и маневрировании», — говорится в обращении.