МИД: Молдова выполнила 80% требований для начала переговоров о вступлении в ЕС

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Молдова выполнила около 80% условий, выдвинутых Европейской комиссией для переговоров о вступлении в Евросоюз.

Об этом заявил журналистам государственный секретарь МИД Молдовы Владимир Кук.

«У нас 40% условий реализовано, около 40% находятся на продвинутой или завершающей стадии, и этот процент постоянно растет», — отметил он.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что без ускоренной процедуры вступления Молдовы в Евросоюз переговоры могут забуксовать.

По словам Моравецкого, ускоренный путь вступления Молдовы в Евросоюз возможен.