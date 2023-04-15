На чемпионат мира в Баку ожидается приезд 1500 спортсменов из 150 стран

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«Чемпионат мира в Азербайджане имеет для нас особое значение, так как совпадает со 100-летием общенационального лидера Гейдара Алиева и 50-летием Всемирной федерации тхэквондо».

Как сообщает Apasport.az, об этом заявил вице-президент федерации тхэквондо Азербайджана Наги Сафаров на пресс-конференции, посвященной подготовке к чемпионату мира в Баку.

Вице-президент федерации тхэквондо Азербайджана Наги Сафаров, заявивший, что до чемпионата осталось совсем немного времени, отметил, что все идет по плану.

Он подчеркнул, что уверен в том, что Азербайджан, имеющий большой опыт организации международных спортивных соревнований, успешно проведет и чемпионат мира: «Это крупнейшее соревнование перед летними Олимпийскими играми в Париже-2024. Ожидается приезд 1500 спортсменов из 150 стран. На данный момент зарегистрировано 90 стран. Всего мы ожидаем прибытие 3000-3500 гостей».