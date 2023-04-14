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В Ясамальском районе обнаружена ручная граната (видео)

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На горячую линию МЧС «112» поступила информация об обнаружении боеприпаса военного назначения на территории города Баку Ясамальского района.

В связи с информацией к месту происшествия незамедлительно была привлечена мобильная группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.

После принятия соответствующих мер безопасности совместно с сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что боеприпас, обнаруженный при осмотре места происшествия, представляет собой 1 ручную гранату Ф-1, пригодную для боевого применения.

Боеприпасы были вывезены с территории для утилизации.

Других опасных или подозрительных предметов в ходе дополнительного осмотра места происшествия и прилегающей территории обнаружено не было.

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