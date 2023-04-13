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Саакашвили наградили в Польше премией памяти Леха Качиньского

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был удостоен неправительственной польской премии Promethean, учрежденной в честь погибшего президента Польши Леха Качиньского. Об этом сообщает «Новости-Грузия».

Награду получила мать Саакашвили Гиули Аласания и его друг, французский писатель и журналист Бернар Анри Леви.

Депутат Европарламента и экс-министр иностранных дел Польши Анна Фотыга на церемонии вручения премии поблагодарила президента Саакашвили «за его дружбу и верность идеалам».

«Я хотела бы пообещать ему, что мы сделаем все, что в наших силах, чтобы обеспечить ему лечение в Польше или в другой стране. Мы продолжим оказывать давление на правительство Грузии, чтобы это произошло», – сказала она.

Гиули Аласания заявила в свою очередь, что Саакашвили и президент Качиньский «были друзьями». «Я надеюсь, что вся ваша работа позволит моему сыну выжить», — отметила она.

Свои поздравления лауреатам премии направил президент Польши Андрей Дуда.

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