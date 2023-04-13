Опрос: В Азербайджане граждане чувствуют себя в полной безопасности в общественных местах

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Центр социальных исследований провел опрос среди граждан Азербайджана, касающийся вопросов личной безопасности.

76% опрошенных граждан заявили, что чувствуют себя в полной безопасности в общественных местах, а 17,7% — в относительной безопасности, сообщает Report.

3,7% респондентов заявили, что чувствуют себя в относительной опасности в общественных местах, а 2,1% — в полной опасности. 0,5% опрошенных затруднились ответить на вопрос.

Отметим, что опрос проводился с 1-го по 6-ое апреля. В нем приняли участие 384 респондента старше 18 лет. При проведении опроса были соблюдены принципы добровольного участия и анонимности.

Опрос проводился в форме телефонного интервью и охватил 12 экономических районов.