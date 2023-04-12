Франция заблокировала решение Евросоюза о финансировании поставок боеприпасов для ВСУ

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Франция блокирует выполнение одобренного плана ЕС о совместных закупках и поставках боеприпасов, в том числе для отправки в Украину, сообщает польское издание PAP со ссылкой на источники.

«Среди прочего, она хочет, чтобы возмещение было возможно не не только за боеприпасы, но и за ракеты, даже в ситуации, когда Украина не просит о таких ракетах», – пишет издание.

Некоторые страны ЕС, в том числе Польша, протестуют против этого.

По мнению некоторых дипломатов, за позицией Франции может стоять лоббирование оборонных компаний.

«Речь идет о создании механизма принудительного заказа конкретного оборудования, которое украинской стороне на самом деле может не потребоваться», – сказал PAP дипломат ЕС.

Общая сумма финансирования проекта — 2 миллиардов евро. Из них половина должна пойти странам на возмещение поставок. Однако на складах у европейцев не хватает снарядов, поэтому возникла необходимость закупать их за пределами ЕС.

«Против этого, однако, выступила Франция. В этой ситуации решением было бы закупить боеприпасы в третьей стране на безвозмездной основе, а затем возместить их из составов одной из стран-членов, передав другие вооружения третьей страны. Дискуссии по этому поводу продолжаются», – цитирует издания европейского чиновника.