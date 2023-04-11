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Эрдоган направил христианам поздравление с Пасхой

erdoga4

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил христиан с Пасхой — одним из наиболее важных праздников христианского мира.

«Земли Анатолии во все времена являлись примером мирного сосуществования различных культур, вероисповеданий и традиций. Представители различных религий и общин на протяжении веков живут бок о бок на землях нашей страны», — говорится в послании главы государства в адрес христианской общины страны.

Эрдоган назвал каждого гражданина Турецкой Республики «достоянием великого народа».

«Вместе, мы нацелены на сильное и процветающее будущее для Турции. Желаю успехов исповедующим христианство гражданам и всем христианам мира», — отметил турецкий лидер.

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