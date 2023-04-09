СМИ: Южная Корея обсудит с США данные о Сеуле в попавших в сеть документах Пентагона

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В офисе президента Южной Кореи сообщили, что собираются провести переговоры с Соединенными Штатами после утечки секретных документов Пентагона, в которых содержались сведения об обсуждении в южнокорейском правительстве помощи Украине.

Информацию об этом распространило Yonhap News.

«Мы рассмотрим прецеденты и случаи с участием других стран и придумаем соответствующий ответ», — сказал официальный представитель президента Южной Кореи, подчеркивая, что «нет никаких изменений в основной позиции нашего правительства в отношении Украины (о непредоставлении летального оружия — рел.)».

Он добавил, что Южная Корея еще не решила, поставлять ли Украине оружие.