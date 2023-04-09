Tesla построит в Шанхае завод по производству накопителей энергии Megapack

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Американский производитель электромобилей — компания Tesla — намерен построить в Шанхае предприятие по производству накопителей энергии Megapack, сообщает The Paper.

Соответствующее соглашение было подписано между руководством района Линьган Шанхайской пилотной зоны свободной торговли и Tesla в воскресенье. На начальном этапе завод будет производить до 10 тыс. таких накопителей общей мощностью до 40 ГВтч. Начало работ по строительству предприятия намечено на третий квартал текущего года, а в эксплуатацию оно должно быть сдано во втором квартале 2024 года.