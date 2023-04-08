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Создать ЧВК «Вагнер» Пригожин написал письмо Макрону

Makron

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин написал письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой обеспечить охрану для сына главы «Русского дома». Письмо на русском и французском языках опубликовано в Telegram-канале пресс-службы бизнесмена.

Пригожин напомнил, что Дмитрий Сытов, глава «Русского дома» в Центральноафриканской Республике, приложил много усилий для борьбы с терроризмом в Африке, а его сын является гражданином Франции и проживает во Франции.

«Прошу Вас дать поручение обеспечить сыну Дмитрия достойную охрану от террористов, которые пытались совершить покушение на Дмитрия Сытого», — написал он.

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Создать ЧВК «Вагнер» Пригожин написал письмо Макрону

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