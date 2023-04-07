«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Мир

Агентство продбезопасности выявило нарушения в аптеках при продаже БАДов

APTEK 1413982980

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA) в январе и феврале текущего года провело проверки в 96 аптеках, занимающихся продажами биологически активных добавок.

Как сообщили в AQTA, в ходе 93 плановых и 3 внеплановых проверок были выявлены различные нарушения в 69 аптеках.

Установлено, что в 60 аптеках не соблюдались санитарные нормы и правила, в 7 аптеках реализовались БАДы с истекшим сроком годности, а в 2 аптеках данные на этикетке продукта не соответствовали требованиям. В отношении допустивших нарушения должностных лиц аптек приняты меры административной ответственности.

Теги:
Из этой рубрики
APTEK 1413982980
Общество

Агентство продбезопасности выявило нарушения в аптеках при продаже БАДов

2023/04/07, 09:58
640049a71eb5d640049a71eb5e1677740455640049a71eb5b640049a71eb5c
Общество

Ильхам Алиев сделал публикацию по случаю Всемирного дня здоровья

2023/04/07, 09:43
skelet
Общество

В Агдаме обнаружены кости, похожие на человеческие

2023/04/07, 09:39
TJje6QSBfy
Общество

Отравившиеся в бакинской школе дети покинули больницу (обновлено)

2023/04/07, 00:03
povesil3
Общество

Житель Сабирабада повесился в соседском дворе

2023/04/06, 21:24
fazil mus12
Общество

Первое фото Фазиля Мустафы после покушения (фото)

2023/04/06, 20:43
gurba 1
Общество

Гурбанлы отметил торжество мультикультурализма и толерантности в Азербайджане

2023/04/06, 19:28
1cadaeef 0dda 3719 9c0d 989ea037eefc 850
Общество

Сотрудники МВД посадили деревья в честь 100-летия Гейдара Алиева (фото)

2023/04/06, 17:52
642ec04a6f3cd642ec04a6f3ce1680785482642ec04a6f3c8642ec04a6f3ca
Общество

В Баку упразднят коечный фонд

2023/04/06, 17:05