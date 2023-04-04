В соответствии с планом подготовки на текущий год, авиационные средства ВВС Азербайджана продолжают учебно-тренировочные полеты.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Совершив ночные полеты с аэродромов базирования, экипажи авиационных средств выполнили различные задачи по оценке местности, изучению маршрутов движения и другие эпизоды.

Задачи, поставленные в ходе тренировок, проводимых в целях повышения боевой готовности летного состава, были успешно выполнены.