Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении саммита БРИКС в 2024 году в Казани, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«В связи с предстоящим председательством РФ в объединении БРИКС в 2024 году постановляю определить город Казань местом проведения в 2024 году встречи глав государств БРИКС. Образовать организационный комитет по подготовке и обеспечению председательства РФ в объединении БРИКС в 2024 году», — распорядился глава государства в указе.

Тем же документом президент России назначил председателем оргкомитета своего помощника Юрия Ушакова. В течение месяца ему предстоит утвердить состав комитета, а также представить план проведения саммита БРИКС. Правительству Путин поручил обеспечить финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением мероприятия под председательством России.