В Италии не предвидится рецессия. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони.

«Общая ситуация крайней неуверенности, но есть стремление к росту, рецессия нас не ждет, есть положительные сигналы», — сказал Джентилони.

Среди этих положительных сигналов еврокомиссар назвал снижение инфляции, сокращение цен на энергоносители, достаточную устойчивость рынка труда.

По мнению Джентилони, специальные фонды Евросоюза (ЕС), которые создавали еще в период пандемии коронавируса, поспособствуют восстановлению экономики.