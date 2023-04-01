Американский производитель электрокаров Tesla выпустил лимитированную коллекцию пива под собственным брендом — GigaBier. Ограниченное предложение доступно для покупателей из определенного перечня стран, в числе которых нет США. Упаковка из трех бутылок с уникальным дизайном объемом по 0,33 литра каждая обойдется в €89.

«Tesla GigaBier создано согласно старым традициям немецкого пивоварения Reinheitsgebot. Наслаждайтесь нашим пивом ограниченной серии, сваренным в Берлине. Оно сварено с нашим эксклюзивным сортом кибердрожжей, а во вкусе вы распознаете нотки бергамота, цитрусовых и сладких фруктов. Каждая бутылка имеет бесшовный глянцевый черный рукав со светящимся в темноте водяным знаком Giga», — говорится в анонсе на сайте.

Состав напитка следующий: вода, ячменный солод, киберхмель и дрожжи. Форма бутылки напоминает другой продукт американской компании — пикап Cybertruck, при этом на бутылках имеется светящийся элемент — логотип Giga проявляется в темноте. Само пиво сварено в Германии, где у компании имеется собственная гигафабрика. Правда, доступен напиток будет далеко не всем.

Попробовать GigaBier смогут только жители Великобритании, Австрии, Германии, Италии, Чехии, Ирландии, Бельгии, Швейцарии, Дании, Испании, Финляндии, Франции, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии и Швеции.

Tesla не впервые выпускает уникальные алкогольные напитки, до пива компания выпускала брендированную текилу, в магазине же компании имеется целый раздел, где фанаты марки могут купить себе различные аксессуары: от сумок и рюкзаков, до портативных зарядок для телефона и киберсвистков.