31 марта около 02:00 на территории пограничной заставы пограничного отряда пограничных войск Государственной пограничной службы «Гёйтепе», расположенной вблизи села Аруз Ярдымлинского района, были задержаны 2 человека, которые, нарушив государственную границу, пытались незаконным путем перейти из Ирана в Азербайджан.

Как сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы, в ходе расследования было установлено, что задержанные — гражданин Ирана Реджеби Джавад Реджеб оглу 1992 года рождения и гражданин Афганистана Эльмиддин Ахмедшах Нуруллах оглу 1994 года рождения.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.