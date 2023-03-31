Власти Японии расширили экспортные санкции в отношении России из-за ситуации вокруг Украины, включив в обновленный список компоненты для авиации, космической отрасли, производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), изделия из стали и алюминия, оптоволокно, фотооборудование, игрушки, пазлы и снегоходы.

Об этом сообщило министерство экономики торговли и промышленности страны, передает ТАСС.

Подчеркивается, что в перечень запрещенных для экспорта в Россию товаров войдут в частности воздушные шары, планеры, безмоторные летательные аппараты и их компоненты, парашюты, тормозные системы для самолетов, оборудование для наземной авиационной подготовки, компоненты для БПЛА и сами беспилотники. Запрещены поставки всех игрушек, имеющих колеса, включая игрушечные детские коляски и машинки, а также сборных моделей и макетов для моделизма, головоломок и пазлов.

Кроме того, речь идет о запрете на поставки проката из железа и нелегированной стали, нержавеющей или других легированных сталей. В список попали гидрометры, барометры, приборы для измерения давления, расхода, уровня и других параметров жидкостей или газов, приборы для физического, химического и метеорологического анализа

Запрещается экспорт телескопов биноклей, оптических приборов, компасов, навигационных приборов. В перечне значатся фотоаппараты, специально предназначенные для подводной и аэрофотосъемки, а также гольф-карты.

Отмечается, что меры вступят в силу с 7 апреля.