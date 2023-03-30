Народная артистка России Лия Ахеджакова сообщила сегодня «Новой газете», что еще 10 марта написала заявление об уходе из московского театра «Современник» по собственному желанию.

Теперь, по ее словам, она хочет заняться гастрольной деятельностью, покидать Россию актриса не планирует, несмотря на то, что подверглась гонениям со стороны государства и провоенных активистов за поддержку Украины.

8 февраля стало известно, что руководство «Современника», где Ахеджакова служила с 1977 года, убрал из репертуара последнюю постановку с ее участием – спектакль «Игра в джин».

По словам актрисы, которая неоднократно публично критиковала Владимира Путина и выступала в поддержку Украины, директор театра в разговоре с ней упомянул, что его «буквально завалили гневными письмами в ее адрес». Официально в театре причиной отмены спектакля назвали плохое самочувствие Ахеджаковой. Актриса это не подтвердила, заявив, что «очень хотела играть».

Ряд публицистов-сторонников войны призвали оставить Ахеджакову в покое, другие, напротив, выразили удовлетворение в связи с ее неприятностями. До этого «Современник» снял с показа другой спектакль с Ахеджаковой – «Первый хлеб». На него жаловались «Офицеры России» из-за монолога актрисы, который, как показалось активистам, «оскорбляет ветеранов».

В конце 2022 года в Петербурге на неопределенную дату перенесли спектакль «Мой внук Вениамин», в котором также играла Ахеджакова. Причина названа не была, однако именно тогда актрису много и резко критиковали в прокремлевских телеграм-каналах.

Недавно на Кипре Ахеджакова сыграла в этом спектакле «при полном аншлаге», пишет «Новая газета».