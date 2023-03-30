В боях за город Бахмут Донецкой области участвуют около 6 тыс. наемников ЧВК «Вагнер» и еще 20-30 тыс. завербованных рекрутов.

Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, передает CNN.

«Сейчас они («вагнеровцы» – ред.) ведут боевые действия преимущественно в Бахмуте. Там около 6 тыс. или около того настоящих наемников и, возможно, еще 20 или 30 тыс. рекрутов, которых они набирают, многие из которых вышли из тюрем.

Они несут огромные потери в районе Бахмута. Украинцы наносят этим ребятам много смертей и разрушений», — сказал Милли.