Правительство Сеула задействовало технологии искусственного интеллекта (ИИ) для автоматического круглосуточного обнаружения и отслеживания цифровых сексуальных преступлений. Об этом сообщает агентство Yonhap News.

Городской центр по борьбе с цифровыми преступлениями на сексуальной почве внедрил систему мониторинга на основе ИИ, разработанную Сеульским технологическим институтом, для автоматического поиска и удаления видео с сексуальной эксплуатацией в социальных сетях и предотвращения их повторного распространения.

По словам официальных лиц, технология глубокого обучения программы может быстро отслеживать все видео с сексуальной эксплуатацией жертвы из социальных сетей, всесторонне анализируя акустическую, визуальную и текстовую информацию, заменяя ручной мониторинг.

По данным городских властей, система сокращает время, необходимое для выполнения такой задачи, с двух часов до трех минут. Точность и скорость алгоритма при этом растут по мере того, как система будет накапливать данные в будущем. Это также поможет уменьшить травму и стресс жертв, поскольку компьютерная система, а не люди, будет обрабатывать откровенные видео с их участием.

Отмечается, что центр по борьбе с цифровыми преступлениями на сексуальной почве работает уже около года. За это время он оказал помощь 402 жертвам преступлений. Из них более половины были лицами, не достигшими совершеннолетия.