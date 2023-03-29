Президент Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в Налоговый кодекс.

Cогласно изменениям, владельцы транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах, проезжающие транзитом через территорию Азербайджана, или лица, управляющие этими транспортными средствами, будут считаться плательщиками дорожного налога.

До сих пор плательщиками дорожного налога считались нерезиденты, являющиеся владельцами автотранспортных средств, въезжающих на территорию Азербайджана, и использующие эту территорию для перевозки пассажиров и грузов.