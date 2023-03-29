Украинские военные разобрали используемые Россией иранские беспилотники-камикадзе и выяснили, что они в значительной степени состоят из деталей западного производства.

Как сообщают украинские СМИ, специалисты разобрали и осмотрели сбитые дроны «Шахед-131» и «Шахед-136». Большинство комплектующих в них оказались западного производства. Их можно заказать, например, через китайский интернет-магазин AliExpress.

Важнейший компонент — антенна CRPA, которая принимает сигналы от навигационного спутника и поэтому не может быть поражена радиоэлектронной системой ПВО. Даже если связь со спутником будет потеряна, дрон продолжит лететь до цели.

Полученные данные будут переданы западным партнёрам Украины, чтобы затруднить получение Ираном указанных деталей.