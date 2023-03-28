«Как известно, в 2020 году в результате славной победы Азербайджана в Отечественной войне и освобождения наших территорий, находившихся под оккупацией почти 30 лет, в регионе появилась возможность для прочного мира и стабильности».

С данным заявлением выступил замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов во время выступления на мероприятии по случаю Национального дня Греции в Баку.

Он сказал, что в период оккупации на этих территориях были массово разрушены города и села, в том числе национальное культурно-историческое наследие нашего народа. Также в этот период армянами были разрушены греческие церкви в селе Мехмана в Кяльбаджаре, была попытка представить их как армянские храмы.

Халафов добавил, что село Мехмана Кяльбаджарского района Азербайджана было заселено греками около 200 лет назад.