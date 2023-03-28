2000 российских офицеров были ликвидированы в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ.

Такую статистику обнародовали на странице KIU (международной мониторинговой команды из Чехии) в Твиттере.

«Подтверждение получено из похоронных сообщений, некрологов и новостных сайтов», — отметили в команде.

С 24 февраля 2022 года на войне в Украине ликвидировано:

4 генерал-майора

54 полковника

135 подполковников

260 майоров

372 капитана

617 старших лейтенантов

337 лейтенантов

221 офицер иного ранга.

Отмечено, что это минимальные подтвержденные данные, то есть реальная цифра может быть больше.