Ситуация вокруг «Гражданской миссии ЕС» в Армении становится все более скандальной. Прежние евронаблюдатели были весьма скупы на слова и на релизы. Нынешняя миссия оказалась куда более словоохотливой. Но насколько удачной оказалась эта «открытость» для прессы?

Накануне глава миссии Маркус Ритттер дал интервью DW. Где отличились и журналисты, и их собеседник. «На азербайджанскую сторону наблюдатели ЕС попасть не имеют права, так что судить о том, ведется ли там переброска войск и подготовка к новым атакам, Риттер и его коллеги не могут» — сетует журналист. А потом уже идёт дословная цитата Риттера: «Многие армяне ожидают, что весной Азербайджан начнет нападение. Если этого не произойдет, то это можно считать успехом нашей миссии».

Сказать, что это заявление герра Риттера вызывает вопросы — ничего не сказать. То есть, по логике вышеупомянутого немецкого полицейского офицера, если нападения не будет, то это не потому, что у Азербайджана нет военных целей на территории Армении, не потому, что наша страна не намерена захватывать чужую территорию, а исключительно из-за присутствия евромиссии?

Здесь можно вспомнить, что, по словам знающих людей, шахматист Тигран Петросян с изрядной долей иронии говорил: если шахматист проиграл, то в этом виноваты доска, фигуры, соперник, погода, зрители, но не он. А если выиграл —то это целиком и полностью его заслуга. Но на деле все куда серьёзнее. Причем и для Армении, и для Евросоюза.

Герр Маркус, как следует из его биографии, окончил юридический факультет Гейдельбергского университета, учился в Полицейской академии в Мюнстере, в немецком университете административных наук Шпейер. И везде, как представляется, ему должны были объяснить, что перед тем, как кого-то в чем-то обвинять, надо иметь доказательства. Это называется «презумпцией невиновности» и является основой судопроизводства в цивилизованном мире. Герр Риттер об этом не слышал ни разу? Или считает, что предъявлять доказательства надо, когда речь идёт о добропорядочных бюргерах, а вот на Азербайджан можно «наезжать» просто так? В самом деле, откуда у господина Риттера сведения, что «весной Азербайджан начнёт нападение»? В этом уверены местные армяне? Как бы повежливее, это не доказательство. Да и «нападение» в разных странах понимают по-разному. Многие советские граждане тоже были уверены, что в 1968 году «чехи на нас (то есть СССР) напали. В Праге». А в 2008 году «Грузия напала на Россию», притом что боевые действия шли исключительно на грузинской территории с подачи России.

Наконец, евронаблюдатели не могут попасть на территорию Азербайджана, но они действовали и действуют на территории Армении. Той самой Армении, которая и устраивает вооружённые провокации на границе и строит планы повторной оккупации азербайджанских земель, в том числе Кельбаджарского района. И вот интересно: передвижение войск с армянской стороны границы господин Риттер тоже не видит? Или смотрит в другую сторону, как его соотечественники при Гитлере?

Наконец, как так получилось, что господин Риттер даже полусловом не упомянул о главной причине сохраняющейся напряжённости — том обстоятельстве, что Армения до сих пор увиливает от признания территориальной целостности Азербайджана и реальный работы по делимитации и демаркации границы? Евронаблюдатели и здесь не в курсе? Их руководитель даже не удосужился ознакомиться с переговорами между Азербайджаном и Арменией при посредничестве ЕC, где как раз и звучали призывы к делимитации границы?

В таких тонкостях может не разобраться, скажем, не совсем адекватная Юлия Чичерина, на них могут не обращать внимания платные армянские лоббисты вроде Расмуссена, но вот немецкому полицейскому, который уже имеет опыт «международной деятельности» в составе различных миротворческих миссий, знать такие вещи положено по штату. И что же — господин Маркус об этом честно-честно забыл? Или не счёл нужным вспоминать?

И если начистоту, то в чем состоит миссия евронаблюдателей в Армении? Они действительно наблюдают за ситуацией, пусть и с одной стороны границы? Или прикрывают армянских провокаторов, усиленно «переводя стрелки» на Азербайджан?

Но если так, то эта миссия, во-первых, создает нешуточные проблемы для Брюсселя на азербайджанском треке. А во-вторых, и «в-главных», подобные заявления уж точно воспримут в Армении как отмашку на дальнейшие провокации. И этот результат своей, подберем самый вежливый эпитет, безответственной вербальной активности евронаблюдателям вряд ли удастся отнести к числу своих заслуг.

Нурани, обозреватель