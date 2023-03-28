Накануне празднования Новруз Байрамы корреспондентом Minval.az были сделаны фотографии излюбленного притона наркоманов Ясамальского района – недостроенного спортивного комплекса, расположенного, как это ни парадоксально, под носом у 29-о отделения полиции, и тут же рядом находится школа №286. Такое вот интересное соседство.

Отметим, что остов недостроенного здания торчал как знак вопроса долгие годы, в его полуразрушенных лестничных пролетах свистели ветры, перекантовывались в непогоду бомжи, тусовались наркоманы и алкаши, там же ночевали и бродячие собаки.

Зачастую на пороге этого ясамальского «дома призраков» трагически обрывались человеческие жизни (в основном, от передозировки). И несмотря на это недострой стоял всем системам назло: постсоветский период лихих 90-х, когда, собственно, и был заложен этот злосчастный фундамент, сменился демократическим и независимым строем, многократно менялись главы Исполнительной власти Ясамальского района, начальники отделений местной полиции, но притон по-прежнему оставался нетронутым, словно насмешка по принципу «все умрут, а я останусь».

И много лет внутри недостроенного комплекса царил жуткий беспорядок и отвратительная антисанитария: мусор, зловонные кучи фекалий, старые матрасы, естественно – шприцы и бутылки из-под спиртного, объедки, обноски, обломки. Но самое ужасное во всей этой истории было то, что учащиеся школы №286 подвергались большому риску, ведь они могли спокойно пройти в это здание и напороться на шприцы, которыми кололись наркоманы, больные гепатитом и СПИДом, или поскользнувшись, упасть на кучу разбитых стекол. Да и вообще, мало ли что могло произойти с подростками в строении, открытом для всех ветров и криминальных элементов?

Однако неоднократные обращения руководства школы в Минобразования, ИВ, МВД для принятия мер безопасности, не дали никакого положительного результата: недострой стоял, наркоманы и алкоголики продолжали собираться в его шатких стенах. Максимум, что смогло сделать руководство школы – это установить железную дверь между школьным двором и стадионом, где и располагается недостроенный комплекс. Но толку от данного действия было мало, ибо дверь и ограждение можно было обойти.

А так как школа не отвечает за учеников после занятий, неудивительно, что дети и подростки лезли в здание, гуляли по недостроенным и шатким перегородкам между стенами, рискуя при этом упасть с высоты и как минимум серьезно покалечиться. А по ночам в том «доме с призраками» собирались все обломки человеческой жизни, представляющие угрозу для окружающих. Из-за этого мало кто решался после одиннадцати ночи прогуляться по заброшенному стадиону, на территории которого располагался недострой.

Но накануне праздника Новруз вход в недострой заколотили старыми фанерными щитами, а рядом установили строительный вагончик, сюда же пригнали экскаватор: все это говорит о том, что наркопритон доживает последние дни, заброшенную территорию облагородят. Хотелось бы верить, что кем-то задумано строительство здесь нового стадиона для всеобщего пользования. Но строительный бум, наблюдаемый в Баку последние 20 лет, подсказывает, что стоять здесь вскоре будет вовсе не стадион. Впрочем, все лучше, чем наркопритон.

С другой стороны, заброшенные недострои во всем цивилизованном мире давно стали частью урбан-культуры. В Германии, Польше, Испании, Румынии, Венгрии заброшенные строения как-то культурно используются: стены украшают граффити, эффектно освещаются, а в самом здании выстраиваются импровизированные павильоны в стиле современного арт-искусства, территория вокруг максимально облагораживается – за счет муниципалитетов или спонсоров, решивших вложиться в аренду места с целью раскрутки имиджа или своего небольшого бизнеса.

Отметим, что по данным МВД республики, в Азербайджане из года в год растет объем незаконного оборота наркотических средств. Статистические данные по выявляемости преступлений, связанных с распространением наркотитков, указывают на то, что эта категория злодеяний занимает второе после имущественных преступлений место.

Яна Мадатова