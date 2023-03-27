Казалось бы, мировое сообщество, и в особенности Азербайджан, давно должно было привыкнуть к пагубному пристрастию наших недобрых соседей к воровству, но представители «многострадального» народа каждый раз придумывают нечто из ряда вон выходящее. Армяне, за редким исключением, выбравшие воровство своим жизненным кредо, за неимением ничего своего, нашли легкий путь «обогатить» свою историю. Действительно, для чего нужно заморачиваться и создавать что-то свое, если это можно украсть у ближайших соседей. Больше всех от армянской клептомании страдают Азербайджан и Турция. Правда, и грузинам достается, но не так сильно, как нам.

Хаи, помимо мифотворчества и вымыслов о своей исключительности, цивилизованности и так далее, зарятся на турецкое или азербайджанское, выдавая чужое под брендом «Сделано в Армении». Крадут всё, причем делают это нагло и ничуть не краснея. В результате азербайджанская кухня, музыка, памятники истории и культуры в одночасье становятся «армянским». Да что там музыка или кухня! Армяне в воровском деле достигли апофеоза, претендуя на исторические азербайджанские земли.

Почти тридцать лет они хозяйничали на оккупированных ими азербайджанских территориях, разворовывая наши природные богатства. При этом они уверовали, что их преступления останутся безнаказанными. Ведь так называемый цивилизованный мир закрывал глаза на расхитителей чужих земель.

Однако 44-дневная война показала, что закон бумеранга никто не отменял, и зло было наказано. Впрочем, даже сокрушительное поражение не смогло отбить охоту к воровству. На сей раз решили блеснуть своим воровским умением премьер-министр Армении Никол Пашинян и его супруга Анна Акопян. Чета сплагиатила видео с участием… президента Азербайджана Ильхама Алиева и первой леди страны Мехрибан Алиевой.

Все, наверное, помнят видео, которым в инстаграме поделилась первая леди Мехрибан Алиева. Оно было снято в августе прошлого года в автомобиле во время поездки Алиевых в поселок Баскал Исмайыллинского района. Так вот, точно такое же видео было снято и Пашиняном с женой в ходе поездки по Армении. Армянский премьер так же находится за рулем автомобиля, а рядом его благоверная. И все же, несмотря на столь явный плагиат, между двумя видео есть большая разница: между уверенностью и прекрасным настроением Ильхама Алиева и нескрываемым напряжением, зажатостью Никола Пашиняна, между манерой вождения победителя и неловкостью побежденного.

У азербайджанцев есть такая поговорка: Başmağımı geyə bilərsən, yerişimi yeriyə bilməzsən. Дословно на русском языке она звучит так: «Ты можешь надеть мои туфли, но повторить мою походку тебе не удастся».

Пашинян целиком и полностью подтвердил справедливость нашей поговорки…