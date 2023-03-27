26 марта в 00:30 на территории погранзаставы в районе села Шатырлы Джалилабадского района погранотряда «Гёйтепе» Государственной пограничной службы (ГПС) пограннарядом было установлено нарушение двумя неизвестными государственной границы со стороны Ирана в направлении Азербайджана.

Как сообщили в пресс-центре ГПС, в результате оперативно-розыскных мероприятий нарушители границы были задержаны.

В ходе следствия было установлено, что ими являются граждане Ирана, жители г. Герми Азими Милад Аскер оглы и Фаллах Мухаммед Акбар оглы. Во время личного досмотра у нарушителей было обнаружено и изъято более 41 килограмма наркотиков, нож и баллончик со слезоточивым газом.

Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.