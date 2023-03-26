Пригожин сообщил, что Минобороны обеспечило ЧВК «Вагнер» поддержку безопасности на флангах

Глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Министерство обороны России взяло на себя обеспечение безопасности на флангах. Об этом в воскресенье, 26 марта, сообщили в пресс-службе основателя формирования в Telegram.

«Да, министерство обороны взяло на себя обеспечение безопасности на флангах», — ответил он на вопрос о мерах поддержки.

Ранее стало известно, что бойцам «Вагнер» приходится продолжать активную эвакуацию мирных жителей из восточной и южной части Артемовска под обстрелами Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам одного из российских военных, украинские солдаты видят, что людей пытаются эвакуировать, и намеренно бьют по ним из крупнокалиберных орудий.