Причиной взрыва в Киреевске Тульской области стал беспилотный летательный аппарат. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Причиной взрыва в Тульской области стал оперативно-тактический разведывательный беспилотный летательный аппарат», — сказал собеседник агентства.

По данным ЕДДС по Киреевскому району Тульской области, взрыв прозвучал в 15:19 мск, три человека получили осколочные ранения, также повреждения зафиксированы в трех многоквартирных домах и четырех хозпостройках.