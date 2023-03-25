Россияне могли бы позаимствовать опыт азербайджанской армии.

Об этом говорится в статье Forbes о российской армии.

В статье упоминается, что в 44-дневной войне за Карабах азербайджанские военные развернули в Агдамском районе подразделение с десятком танков Т-55, используя их как гаубицы. Более новые Т-72 справились с прямыми атаками армянских позиций, — отмечается в статье.

«Так что Т-54/55 можно использовать как артиллерию, но только как средство. Танковым орудиям Д-10Т, как импровизированным гаубицам, не хватает дальности, точности и долговечности», — отмечается в статье.