Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек («Зеленые») выразил желание, чтобы в будущем Германия обходилась без китайских технологических компонентов в критически важных сферах.

«С трансформаторами и с той техникой, с которой мы в настоящий момент строим, где мы еще не имеем ничего своего, мы, конечно, должны всегда идти на компромисс. Конечно, я был бы рад, если бы в критических сферах не было китайской техники. И наоборот, у нас есть, конечно, потребность в строительстве», — приводит слова Хабека агентство DPA.