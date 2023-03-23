Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании рабочей группы возглавляемой им Военно-промышленной комиссии РФ процитировал телеграмму, которую Иосиф Сталин отправил в сентябре 1941 года руководству Челябинского тракторного завода. По мнению Медведева, современным начальникам следует помнить об опыте тех лет при выполнении гособоронзаказа, сообщает «Российская газета».

В своем обращении Сталин призвал «честно и в срок» выполнять работу по производству танков. Он предупредил, что если руководители ЧТЗ не прислушаются к рекомендации, то через несколько дней генералиссимус «начнет их громить, как преступников, пренебрегающих честью и интересами своей Родины».

«Мы с вами должны понять, что обязательства в условиях специальной военной операции складываются не из исполнения годовых планов, а из исполнения декадных обязательств и восполнения того, чего не было сделано в том числе — в прошлом году», — сказал Медведев.

«Коллеги, хочу, чтобы вы меня услышали и запомнили слова генералиссимуса. Как вы понимаете, результаты такого рода обращений были весьма впечатляющими, а если их не было, то сами понимаете, что происходило», — добавил он.