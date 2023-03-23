25 марта в Брюсселе пройдет акция протеста против Ирана азербайджанцев, проживающих в Европе.

Один из организаторов акции Махмуд Билгин рассказал AПA об основных требованиях акции: «Основная цель — протест против действий режима фарсидских мулл в Иране против азербайджанских тюрков. Мы также будем отстаивать национальные интересы нашей нации, призывая к свободе, справедливости. В ходе акции поднимем флаги Южного Азербайджана. Мы должны заявить о себе миру, доказать, что без учета фактора Южного Азербайджана в политическом плане не может быть достигнуто никакого демократического прогресса».

Махмуд Билгин подчеркнул, что европейские страны также откликнулись на призыв: «Для акции объединили силы политические организации Южного Азербайджана, национальные активисты. Верим, что благодаря сотрудничеству мы продвинем движение, и 25 марта станет национальным праздником.

Мы также обратились с призывом к гражданам Азербайджана, нашей диаспоре, турецким общинам. Мы хотим видеть рядом всех наших братьев и сестер, чтобы наш голос был услышан. Для участников акции будут выделены специальные автобусы. В ней примут участие представители таких стран, как Норвегия, Германия, Франция, Англия, Дания, Швеция, Финляндия. Я думаю, это даст толчок к большому прогрессу в вопросе Южного Азербайджана».

Отметим, акция начнется 25 марта в 14:00 и продлится до 17:00. Местом начала акции является площадь Люксембург, а местом ее окончания — площадь Шумана.