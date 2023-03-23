Во Франции пройдет девятая общенациональная забастовка.

Отмены авиарейсов, перебои в работе метро и железных дорог. Все это на фоне массовых беспорядков: вечером и ночью вновь столкновения, пожары на улицах — горят горы мусора и баррикады. В Ницце на рельсы положили чучело Эммануэля Макрона, сообщают СМИ.

Французский президент дал первое интервью на телевидении после принятия пенсионной реформы. По сути, ничего нового, никаких уступок. Насмешкой и презрением по отношению к миллионам граждан назвал это глава крупнейшего профсоюза. А представители политической оппозиции окрестили Макрона пироманом, который разжигает протесты.

«Он всегда думает о личном комфорте, об укреплении своей власти и никогда, никогда об интересах народа. Он говорит, что уважает протестующих, но при этом оскорбляет их. Мы видим, что на самом деле внутри него кипит злоба, которую он не может взять под контроль, когда дело касается тех, кто с ним не согласен», — отмечает Марин Ле Пен.