Угроза ядерного конфликта не только не исчезла, но и стала острее, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы российских журналистов и пользователей «ВКонтакте».

«Миновала ли угроза ядерного конфликта? Нет, не миновала. Она возросла», — подчеркнул он. «Каждый день поставок иностранного оружия в Украину в конечном счете приближает вот этот самый ядерный апокалипсис», — предупредил политик.

Запад просчитался, когда не поверил в степень решимости президента РФ и отказался давать гарантии безопасности России, добавил Медведев.

