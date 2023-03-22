Телеведущая Ольга Скабеева жёстко раскритиковала юмориста Максима Галкина* за шутку на концерте в Израиле. В своём телеграм-канале журналистка назвала комика «обыкновенной гнидой».

Во время выступления комик произнёс следующее: «Мне кажется, если Киркоров в прозрачных колготках появится на фронте, перемирие на несколько дней обеспечено. Особенно, если в руках он будет держать голову Скабеевой. Это будет потрясающе».

«Правда же смешно? Какой душевный и безобидный мальчик. Голова Скабеевой у Киркорова в руках. Ахаха. Вы зачем такому чудесному юмористу устроили каминг-аут? Зачем рассказали, что Галкин — гей? Врунишки. Галкин — не гей. Он форменный педераст. Ублюдок. Обыкновенная гнида, как говорит Лукашенко», — отреагировала телеведущая в своём телеграм-канале.

Также Скабеева спросила у своей аудитории, можно ли считать слова Галкина прямым призывом к её убийству.