Российский шоумен Максим Галкин на одном из своих последних концертов в США высмеял российскую пропагандистку Ольгу Скабееву и российского артиста Филиппа Киркорова.

В своем выступлении Галкин упомянул, как российская пропагандистка, экс-ведущая советской передачи «Спокойной ночи, малыши» Ангелина Вовк заявила о желании отправиться на войну вместе с куклами Хрюши и Степашки.

Галкин посоветовал в таком случае взять с собой Киркорова, который бы держал в руках «голову пропагандистки Скабеевой».

«Ангелина Вовк сказала, что она готова идти на фронт вместе с Хрюшей и Степашкой. На ее месте я бы взял Филю. Мне кажется, если Филипп в прозрачных колготках появится на фронте, перемирие на несколько дней обеспечено. А если ему еще в руки дать голову Скабеевой, это будет похоже на бренд Versace», – заявил Галкин, подразумевая, что на одном из показов итальянского дома моды гости и модели появились в нарядах, украшенных искусственными головами животных в натуральную величину.

