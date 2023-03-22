Вероятность ядерного конфликта сейчас выше, чем была в последние несколько десятилетий. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

По его словам, США продолжают активные враждебные действия против РФ далеко не только в Украине, «они играют с огнем».

Он также добавил, что при определении судьбы ДСНВ (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений) Москва будет учитывать способность США, Франции и Британии совместно использовать ядерные потенциалы против РФ.