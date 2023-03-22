Украинские моряки спасли экипаж российского тримарана Russian Ocean Way, который потерпел крушение в Тихом океане, пишет издание «Сибирь. Реалии».

Сообщается, что путешественники вышли в плавание в июле 2021 года из Кронштадта (РФ) и с тех пор прошли более 13 тыс. морских миль (около 23, 4 тыс. км), в том числе вдоль берегов 13 государств.

Экипаж Russian Ocean Way состоит из троих россиян, один из которых сейчас живет в Бразилии.

В конце февраля 2023 года тримаран отправился из Чили в очередной этап кругосветки. В середине марта, находясь в тысяче миль (около 1,8 тыс.км) от побережья Чили и в 850 милях (около 1550 км) от острова Пасхи, россияне попали в шторм в Тихом океане с порывами ветра до 20 м/с, после которого обнаружили серьезную поломку рулевого механизма.

Когда стало ясно, что неисправность не удастся устранить своими силами, экипаж подал сигнал бедствия, на который откликнулся находившийся неподалеку балкер Sounion с украинско-филиппинским экипажем, который под панамским флагом шел из США в Бразилию.

Поиски тримарана после сигнала SOS заняли пять часов. Подъем россиян на борт балкера занял еще два часа из-за сильной волны –.по воспоминаниям капитана российского судна Станислава Березкина, тримаран подбрасывало на волнах на три метра в высоту. Весь экипаж Russian Ocean Way был спасен.

Когда экипаж тримарана оказался на борту балкера, Sounion взял российское судно на буксир и отправился обратно в Чили. Тогда же россияне узнали, что их спасли украинцы.

«Я почувствовал, что нахожусь там, где нет рас и национальностей, где тебе помогут независимо от того, на каком языке ты говоришь, какой у тебя цвет кожи и разрез глаз. В море все мы на одном расстоянии от Бога – на расстоянии вытянутой руки», – сказал Березкин журналистам «Сибирь. Реалии».

По его словам, россияне не обсуждали войну, которую Россия начала против Украины, в разговорах с украинским экипажем.

«Кэп сказал, что из Мариуполя [Доннецкой области], от бомбежек ему пришлось уехать в Киев. Больше мы никого ни о чем не спрашиваем. Плохая это тема», — пояснил Березкин.

Журналисты «Сибирь. Реалии» отмечают, что герои этой истории не стали посвящать их в подробности общения с украинским экипажем и отказались отвечать на вопросы, связанные с войной в Украине. Украинский капитан судна Sounion попросил не упоминать в тексте его имя.