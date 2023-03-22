Отправить Киеву боеприпасы с обедненным ураном равносильно безумству, ответ России на использование таких снарядов по российским позициям будет страшным для всей планеты уроком, заявил журналистам президент Беларусси Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Как только эти боеприпасы взорвутся на позициях войск России, вы увидите: ответ будет страшным для всей планеты уроком. У России не только обедненный уран, вы это прекрасно знаете», — сказал Лукашенко.

Он также добавил, что если Запад поставит Киеву боеприпасы с обедненным ураном, то Москва передаст Минску «боеприпасы с настоящим ураном».

«Если они безумцы, то они этому процессу дадут толчок. Вот самое страшное и самое опасное. Поэтому от безумства надо немножко отходить в сторону», — предупредил белорусский лидер.