Сотрудники Главного управления таможни на воздушном транспорте Государственного таможенного комитета предотвратили контрабандный ввоз в страну 93 мобильных телефонов.

Согласно информации Госкомитета, прибывший рейсом Шарджа-Баку гражданин Азербайджана был привлечен к таможенном досмотру при попытке покинуть зону таможенного контроля через систему пропуска «зеленый канал».

В принадлежащей ему ручной клади были обнаружены 30 незадекларированных мобильных телефонов марки Iphone 13, 60 телефонов марки Iphone 14 и три телефона марки Iphone 14 Pro Max.

По факту ведется расследование.