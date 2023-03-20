Как заявил основатель ЧВК «Вагнера», его отряды контролируют 70% города и продолжают наступление. При этом у него есть информация, что в конце марта — начале апреля украинская сторона «планирует начать широкомасштабное наступление и нанести фланговые рассекающие удары» с целью отрезать отряды ЧВК от основной группировки российских войск.

«Прошу вас принять все необходимые меры для предотвращения отсечения ЧВК «Вагнера» от основных сил ВС РФ, что приведет к негативным последствиям для СВО», — написал Пригожин в обращении к Шойгу.