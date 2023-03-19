То, что Армения указывает населенные пункты Азербайджанской Республики под вымышленными названиями – это еще одно проявление ее территориальных претензий к нашей стране. Создается впечатление, что Армении, совсем недавно ознакомившейся с международным правом и принципом уважения территориальной целостности, нужно продолжать работу в этой сфере.

Об этом говорится в ответе пресс-секретаря Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана Айхана Гаджизаде на заявление МИД Армении от 18 марта против Азербайджана.

Отмечено, что Пражская и Сочинская декларации требуют от Армении положить конец территориальным претензиям к Азербайджану, признать и уважать суверенитет и территориальную целостность Азербайджана: «Тем не менее, еще более обострившаяся в последнее время риторика политического руководства Армении, в том числе и это заявление МИД Армении, ее агрессивные заявления, особенно действия, непосредственно направленные против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, демонстрируют, что Армения не намерена в очередной раз использовать историческую возможность для установления мира.

Заявление Армении о том, что Азербайджан, который после войны 2020 года выступил с инициативой подписания мирного соглашения и представил 5 базовых принципов установления отношений и текст мирного соглашения, не заинтересован в мирном соглашении, является еще одним ярким примером фальши.

Хорошо известно, что Армения, которая более года не реагировала на предложение Азербайджана о подписании мирного соглашения, а затем обусловила подписание мирного соглашения обычно продолжающимся долгое время процессом делимитации и другими деструктивными предложениями, препятствует подписанию мирного соглашения под различными предлогами, создает путаницу в отношении сути переговорного процесса, преувеличивая некоторые элементы. Такими заявлениями Армения пытается прикрыть искусственное затягивание переговорного процесса по мирному соглашению, а также свой последний удар по процессу, заключающийся в отказе от очередного раунда переговоров в декабре 2022 года».